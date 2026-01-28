কুমিল্লায় ছুরিকাঘাতে যুবককে হত্যা

কুমিল্লায় ছুরিকাঘাতে যুবককে হত্যা
কুমিল্লার বরুড়ায় পূর্ব বিরোধের জেরে মো. রবিউল (৪২) নামে এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। একই ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে বরুড়া উপজেলার আগানগর ইউনিয়নের মির্জানগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রবিউল মির্জানগর গ্রামের বাসিন্দা চাঁন মিয়ার ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে একই গ্রামের জয়নাল ডাক্তারের ছেলে কবিরের সঙ্গে নিহত রবিউলের জমি সংক্রান্ত বিরোধ চলছিল। পূর্বের বিরোধের জেরে বুধবার দুপুরে রবিউলের নিজ বাড়ি ও শফিকের চায়ের দোকানের সামনের এলাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। এসময় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে মো. রবিউল গুরুতর এবং আরও দুইজন আহত হন। পরে স্থানীয় তাদের কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মো. রবিউলকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।
বরুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম বলেন, জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে সংঘর্ষে একজন নিহত এবং আরও দুজন আহত হয়েছেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারে কাজ চলছে।
জাহিদ পাটোয়ারী/এএইচ/জেআইএম