আঙুল একটা দেখালে আমরা দুইটা দেখায়ে দেবো: গোলাম পরওয়ার

প্রকাশিত: ০৪:৪১ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও খুলনা-৫ আসনের প্রার্থী মিয়া গোলাম পরওয়ার প্রতিপক্ষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, কাউকে হুমকি দেওয়া যাবে না, বেশি ভয় দেখাবেন না। আপনি যে আঙুল দেখাবেন, আমাদেরও সেই আঙুল আছে। আপনি একটা দেখালে আমরা দুইটা দেখায়ে দেবো।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর এলাকায় নির্বাচনি গণসংযোগ ও সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।

নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে জামায়াত সেক্রেটারি আরও বলেন, নির্বাচনের ১৫ দিন আগেই রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থী এবং সমাবেশে হামলা হচ্ছে। আমাদের পক্ষ থেকে কোনো উস্কানি নেই। অথচ প্রতিপক্ষ বন্ধুরা সন্ত্রাস ও হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন, এমনকি নারী কর্মীদের মিটিংয়ে যাওয়ার সময়ও হামলা করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই যারা মা-বোনদের গায়ে হাত দেয় বা হুমকি দেয়, ক্ষমতায় গেলে তারা কী করবে, তা মানুষকে এখনই বুঝে নিতে হবে।

শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করে তিনি বলেন, এসব সন্ত্রাসীদের ধরা দরকার। তাদের কাছে থাকা অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। তা না হলে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হওয়া চরম ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

এসময় তিনি চুকনগর এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারণা চালান এবং জনসাধারণের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন।

