রাজশাহীতে তারেক রহমানের জনসভা কাল, উচ্ছ্বসিত নেতাকর্মীরা
দীর্ঘ দুই দশক পর বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাজশাহী যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দলীয় প্রধানের এই আগমনের খবরে উচ্ছ্বসিত স্থানীয় নেতাকর্মীরা।
জনসভার প্রস্তুতি সম্পর্কে বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে রাজশাহী মাদরাসা মাঠে সংবাদ সম্মেলন করে স্থানীয় বিএনপি নেতারা এ তথ্য জানান।
এরই মধ্যে শেষ হয়েছে জনসভাস্থলে মঞ্চ তৈরির কাজ। শহরজুড়ে চলছে মাইকিং। তারেক রহমানের এই জনসভা ঘিরে রাজশাহী জনসমুদ্রে রূপ নেবে বলে আশা করছেন বিএনপি নেতাকর্মীরা।
এদিকে তারেক রহমানের আগমনের খবরে ভোটের প্রচারণায়ও যুক্ত হয়েছে বাড়তি আমেজ।
দলীয় নেতারা জানান, তারেক রহমানের আগমনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের আবেগ। এই সমাবেশ দলের প্রতিটি ইউনিটে যুক্ত করবে নতুন মাত্রা। এর সুফল মিলবে এবারের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফলেও।
রাজশাহী মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, দলের চেয়ারম্যান আসছেন এই খবর শুনে আমরা সবাই আনন্দিত। তার বক্তব্য শোনোর জন্য, তাকে একনজর দেখার জন্য অগণিত মানুষ মাদরাসা মাঠে আসবেন। বৃহস্পতিবার পুরো রাজশাহী শহর জনসমুদ্রে পরিণত হবে।
সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা রাজশাহী সদর আসনের এমপি প্রার্থী মিজানুর রহমান মিনু বলেন, তারেক রহমানের আগমনকে ঘিরে রাজশাহী মহানগরীসহ আশপাশের জেলাগুলোতে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে। ইতোমধ্যে এলাকায় এলাকায় প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়েছে।
তিনি বলেন, এই জনসভা রাজশাহীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে। মাদরাসা মাঠ থেকে পুরো মহানগরী জনসমুদ্রে পরিণত হবে। এদিন রাজশাহী নগরী লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠবে বলে আমরা আশা করছি। এই জনসভায় রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোরের ১৩টি সংসদীয় আসনের নেতা কর্মীরা অংশ নিবেন।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, তারেক রহমান বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে রাজশাহী বিমানবন্দরে নামবেন। সেখান থেকে সরাসরি যাবেন মাদরাসা মাঠের সমাবেশস্থলে। রাজশাহীর জনসভা শেষ করে সড়কপথে নওগাঁর পথে রওনা করবেন। সন্ধ্যার পর নওগাঁ বাইপাসে নির্বাচনি সমাবেশে ভাষণ দেবেন। নওগাঁর সমাবেশ শেষ করে সড়কপথে বগুড়ায় যাবেন। ওই রাতেই বগুড়াতে আরেকটি নির্বাচনি সমাবেশ করার কথা রয়েছে।
সাখাওয়াত হোসেন/এনএইচআর/জেআইএম