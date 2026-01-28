একটি দল ভোটের রাজনীতিতে মিথ্যাচারে লিপ্ত: সালাহউদ্দিন আহমদ
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার-১ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘একটি দল ভোটের রাজনীতিতে মিথ্যাচারে লিপ্ত। তাদের ভোট দিয়ে মরলে, জান্নাত পাবে বলে ধোঁকাবাজি করছে। তাদের থেকে সাবধান থাকা ইমানি দায়িত্ব।’
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) চকরিয়ার সাহারবিল বিএমএস উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ধানের শীষের নির্বাচনি পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আমাদের কর্মসূচি, পরিকল্পনা এবং রাষ্ট্রচিন্তা যদি দেশবাসীর পছন্দ হয় তবে নির্বাচনে তারা বিএনপিকে ভোট দেবে। অন্য রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মসূচি, পরিকল্পনা প্রকাশ করবে। তাদেরটা পছন্দ হলে জনতা তাদের ভোট দেবে- এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য।’
তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রহমতে ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ তথা বিএনপির বিজয় সুনিশ্চিত। জনগণের বিপুল সমর্থন ও জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিএনপি এমন সরকার পরিচালনা করবে; যে সরকারের মালিক হবে দেশের সব মানুষ। দেশে যেন আর কোনোদিন এ কথা শুনতে না হয় কেউ গুম হয়েছে।’
পথসভায় বক্তব্য রাখেন মাতামুহুরী উপজেলা বিএনপির সভাপতি জামিল ইব্রাহীম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক হেফাজতুর রহমান চৌধুরী টিপু, সাংগঠনিক সম্পাদক শোয়াইবুল ইসলাম সবুজ, সাহারবিল ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলামসহ স্থানীয় নেতারা।
জেলা নির্বাচন অফিসের ভোটার তালিকা অনুযায়ী, কক্সবাজার-১ আসনে ২ লাখ ৮৪ হাজার ৪৬৯ পুরুষ ও ২ লাখ ৪৮ হাজার ৬২০ জন নারী ভোটার। মোট ভোটা ৫ লাখ ৩৩ হাজার ৮৯। উপজেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চকরিয়া উপজেলার ১৮টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা এলাকায় মোট ভোটার ৩ লাখ ৮৬ হাজার ৪৯০ এবং পেকুয়া উপজেলার সাতটি ইউনিয়নে মোট ভোটার ১ লাখ ৪৬ হাজার ৫৯৯। এই সংসদীয় আসনে ১৭৫টি ভোটকেন্দ্রে বুথের (কক্ষের) সংখ্যা এক হাজার ৬টি।
সায়ীদ আলমগীর/এসএএল/জেআইএম