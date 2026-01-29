পদত্যাগ করে নেতাকর্মীদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করলেন ৪ বিএনপি নেতা

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:২৭ এএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
মুন্সিগঞ্জে নেতাকর্মীদের অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দল থেকে বহিষ্কারের অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করেছেন শহর বিএনপির সদস্য সচিবসহ জেলা বিএনপির ৪ নেতা।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে সদর উপজেলার পঞ্চসারের মুক্তারপুর পুরাতন ফেরিঘাট এলাকায় স্থানীয় বিএনপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়া হয়। এসময় নেতাকর্মীদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

পদত্যাগকারীরা হলেন- মুন্সিগঞ্জ শহর বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট মাহবুব আলম স্বপন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সদস্য শাহাদাত হোসেন সরকার, আতাউর হোসেন বাবুল ও কাজী আবু সুফিয়ান বিপ্লব। ৪ জনই মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপির বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী মহিউদ্দিন আহমেদের অনুসারী বলে পরিচিত।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি নেতারা অভিযোগ জানান, কেন্দ্র থেকে ক্রমাগতভাবে জেলার দীর্ঘদিনের ত্যাগী নেতৃবৃন্দকে অকারণেই বহিষ্কার করা হচ্ছে।

নেতাকর্মীদের দাবি, কোনো রকমে কারণ দর্শানোর নোটিশ ছাড়াই অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও দলীয় গঠনতন্ত্রের বাইরে গিয়ে এসব বহিষ্কার আদেশ দেওয়া হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি নেতাকর্মীরা অভিযোগ জানান, দীর্ঘদিনের হামলা মামলার শিকার শীর্ষ নেতাদের একে একে বহিষ্কার করা হচ্ছে। তারা এ ঘটনার প্রতিবাদে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তবে দলীয় চেয়ারম্যান সমস্যা সমাধানে দ্রুত সাড়া দিলে আবারো দলে ভেড়ার কথা জানানো হয়। অন্যথায় ধারাবাহিকভাবে বৃহস্পতিবার থেকে নেতাকর্মীদের স্বেচ্ছায় গণপদত্যাগ কর্মসূচি চলবে বলেও জানান সংবাদ সম্মেলনকারীরা।

প্রসঙ্গত, দলীয় শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব পদ থেকে এরই মধ্যে বহিষ্কার করা হয়েছে মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মহিউদ্দিন আহম্মেদকে। এছাড়াও গত কয়েকদিনে জেলাসহ বিভিন্ন ইউনিটের এক ডজনের বেশি নেতাকর্মীকে সংগঠনবিরোধী কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগে বহিষ্কারের নোটিশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় বিএনপি।

সর্বশেষ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ১১ জন নেতাকর্মীকে বহিষ্কার করা হয়। এছাড়া ২টি ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে।

এদিকে সংবাদ সম্মেলন শেষে স্বেচ্ছায় গণ পদত্যাগের জন্য নেতাকর্মীদের আহ্বান জানিয়ে মিষ্টি বিতরণ করা হয় সবার মাঝে।

