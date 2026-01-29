যৌথবাহিনীর অভিযানে যুবদল নেতা অস্ত্রসহ আটক
ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান সজিবকে যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে অবৈধ অস্ত্রসহ আটক করেছে।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার পরমেশ্বরদী ইউনিয়নের ময়েনদিয়া গ্রামে তার নিজ বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এসময় তার হেফাজত থেকে একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও ম্যাগাজিনে লোড করা দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।
সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১৫ রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নের আওতাধীন বোয়ালমারী আর্মি ক্যাম্পের নেতৃত্বে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে যৌথবাহিনী এ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে দ্রুততার সঙ্গে সন্দেহভাজনকে আটক করে তার হেফাজত থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়।
বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে বোয়ালমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন বলেন, যৌথবাহিনীর অভিযানে অবৈধ পিস্তল, গুলি ও ম্যাগাজিনসহ একজনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় অবৈধ অস্ত্র আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।
এন কে বি নয়ন/এনএইচআর/এমএস