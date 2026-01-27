যশোরে ১৬০০ বস্তা নষ্ট সার বিক্রির চেষ্টা, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

যশোরে ১৬০০ বস্তা নষ্ট সার বিক্রির চেষ্টা, ব্যবসায়ীকে জরিমানা
যশোরের অভয়নগরে সরকারি নষ্ট ডিএপি সার রোদে শুকিয়ে বিক্রি চেষ্টার অভিযোগে বিপ্লব হোসেন নামে এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার শ্রীধরপুর ইউনিয়নের দেয়াপাড়া গ্রামে বড়ঘাট নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাকে জরিমানা করা হয়।
বিপ্লব বঙ্গ ট্রেডার্স লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার খলিসাদহ গ্রামের লিয়াতক আলীর ছেলে।
অভয়নগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ সালাউদ্দীন দিপু আদালত পরিচালনা করেন। এসময় এক হাজার ৫৯৬ (প্রতি বস্তা ৫০ কেজি) বস্তা নষ্ট ডিএপি সার জব্দ করা হয়।
অভয়নগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ লাভলী খাতুন বলেন, ‘সোমবার বিকেলে শ্রীধরপুর ইউনিয়নের দেয়াপাড়া গ্রামে বড়ঘাট নামক স্থানে (ভৈরব সেতু সংলগ্ন) বঙ্গ ট্রেডার্স লিমিটেডের সারের ড্যাম্পে অভিযান চালানো হয়। এসময় দুই স্থানে এক হাজার ৫৯৬ বস্তা সরকারি বরাদ্দের ডিএপি নষ্ট সার রোদে শুকিয়ে মেশিনে গুঁড়া করে বিক্রির চেষ্টা করা হচ্ছিল। যা সম্পূর্ণ অবৈধ। পরে আদালত কর্তৃক নষ্ট সার জব্দ এবং ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে জরিমানা করা হয়।’
এ ব্যাপারে অভয়নগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ সালাউদ্দীন দিপু বলেন, ‘নষ্ট সার বিক্রি চেষ্টার দায় স্বীকার করায় বঙ্গ ট্রেডার্স লিমিটেডের প্রতিনিধি বিপ্লব হোসেনকে সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া ওই এক হাজার ৫৯৬ বস্তা সার জব্দ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’
অভিযান চলাকালে উপজেলা কৃষিসম্প্রসারণ কর্মকর্তা কামরুল হাসান, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তাসহ অভয়নগর থানা পুলিশ ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।
মিলন রহমান/এমএন/এমএস