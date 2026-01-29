  2. খেলাধুলা

সন্ধ্যায় ফিরছেন সাবিনারা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১১:৫৬ এএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
প্রথম সাফ নারী ফুটসালের শিরোপা জেতা বাংলাদেশ দল থাইল্যান্ড থেকে সন্ধ্যায় ঢাকায় ফিরছে। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়া দলটিকে বাফুফে বিশেষ সংবর্ধনা দিতে যাচ্ছে। বিমানবন্দর থেকে সাবিনা-কৃষ্ণাদের ছাদখোলা বাসে করে নিয়ে যাওয়া হবে রাজধানীর হাতিরঝিলে।

সেখানে এম্ফি থিয়েটারে নারী ফুটসাল দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এর আগে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল সাফ চ্যাম্পিয়ন হলে সেই দলটিকে ছাদখোলা বাসে করে বিমানবন্দর থেকে আনা হয়েছিল।

প্রথম সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ছেলে ও মেয়ে দুই বিভাগেই অংশ নেয়। ছেলেরা ৭ দেশের মধ্যে পঞ্চম হয়েছে। ৬ ম্যাচের দুটি জিতে ও একটি ড্র করে ৭ পয়েন্ট পেয়েছে বাংলাদেশ।

নারী বিভাগে সাবিনারা ৬ ম্যাচের পাঁচটি জিতেছে এবং একটি ড্র করে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। নারী ফুটবলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার পরপর দুইবারের চ্যাম্পিয়ন। এবার নারী ফুটসালেও দক্ষিণ এশিয়ার সেরা হয়েছে বাংলাদেশ।

