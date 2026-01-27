শ্রীপুরে অর্ধশতাধিক ব্যক্তির বিএনপিতে যোগদান
গাজীপুরের শ্রীপুরে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে গাজীপুর-৩ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এবং জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চুর বাসভবনে তার হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে তারা দলে যোগ দেন।
এসময় যোগদানকারীরা আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন এবং ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে গণসংযোগ জোরদার করার ঘোষণা দেন।
শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মাহফুল হাসান হান্নান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মাহফুল হাসান হান্নান, আব্দুল হান্নান, সজল মাস্টারসহ দলের স্থানীয় নেতারা।
বিএনপিতে যোগদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন মাওনা গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সবুজ খান, আসাদুজ্জামান খান, শহিদুল ইসলাম, শেখ আবুল হোসেন, সোহাগ খান, বুলবুল খান, সাখাওয়াত হোসেন খান, লিটন শেখ, আজাহার ব্যাপারী, হেলাল উদ্দিন ব্যাপারী, আজিজুল হক, খলিলুর রহমান, রতন মিয়া, নাঈম মিয়াসহ আরও অনেকে।
