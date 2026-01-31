  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৩:৪১ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
হবিগঞ্জে ১৭ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন, ড্রোনে নজরদারি

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন করতে হবিগঞ্জে ১৭ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। জেলার ৯টি উপজেলায় ইতোমধ্যে বিজিবি সদস্যরা টহল জোরদার করেছে। স্থাপন করা হয়েছে বেইজক্যাম্প। ড্রোন ও অত্যাধুনিক ক্যামেরা দিয়ে করা হচ্ছে নজরদারি।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুরে বিজিবি শ্রীমঙ্গল সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল বিএম তৌহিদ হাসান সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান।

কর্নেল বিএম তৌহিদ হাসান বলেন, মানুষের নিরাপদে ভোটাধিকার নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেন সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কার্যাদি সম্পাদন করার জন্য জেলা, উপজেলা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‌্যাব, আনসারসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছি। ইতোমধ্যে আমাদের দায়িত্বপূর্ণ প্রতিটি উপজেলার ভোটকেন্দ্রগুলো সরেজমিন পরিদর্শন করেছি।

এসময় ৫৫ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল তানজিলুর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

