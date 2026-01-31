স্বামীকে ভিডিও কলে রেখে প্রবাসীর স্ত্রীর আত্মহত্যা
শরীয়তপুরের নড়িয়ায় পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীকে ভিডিও কলে রেখে নাদিয়া আক্তার (২২) নামে এক প্রবাসীর স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার ভুমখাড়া ইউনিয়নের নিতিরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নড়িয়া উপজেলার ভুমখাড়া ইউনিয়নের নিতিরা এলাকার সালাম ফকির একজন ইতালি প্রবাসী। বেশ কিছুদিন আগে তার সঙ্গে বিয়ে হয় নাদিয়া আক্তারের। স্বামী প্রবাসে থাকায় তারা দুজনে প্রতিনিয়ত ভিডিও কলে কথা বলতেন। শনিবার সকালেও তারা ভিডিও কলে কথা বলছিলেন। কথা বলার একপর্যায়ে কলহের সৃষ্টি হলে নাদিয়া আক্তার বাথরুমের গ্রিলের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন। ভিডিও কলে পুরো ঘটনাটি দেখতে পেয়ে স্বামী তাৎক্ষণিকভাবে পরিবারের সদস্যদের মোবাইল ফোনে জানান। খবর পেয়ে স্বজনরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে নাদিয়াকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে তাকে উদ্ধার করে নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে নড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাহার মিয়া বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা প্রক্রিয়াধীন। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।
বিধান মজুমদার অনি/আরএইচ/এএসএম