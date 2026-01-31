ঈশ্বরদীতে সবজি খিচুড়ি উৎসব

ঈশ্বরদীতে সবজি খিচুড়ি উৎসব
পাবনার ঈশ্বরদীর সর্বস্তরের শিল্পী ও কলাকুশলীদের অংশগ্রহণে ‘উপজেলা শিল্পী সমাবেশ-২ ‘ ও খিচুড়ি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) উপজেলার সাহাপুরে শহীদ আবুল কাশেম উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
প্রয়াত ‘কমরেড আলাউদ্দিন আহমেদ সংগীত একাডেমি’ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বের উদ্বোধন করেন সংগীত একাডেমির সভাপতি বদিউজ্জামান বদি সরদার ও সাধারণ সম্পাদক আয়নুল হক। বক্তব্য দেন সংগঠনের সংগীত শিক্ষক রেজাউর রহমান পাপ্পু, ঈশ্বরদী সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. জাহিদুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সংগঠক যুধিষ্ঠির কর্মকার প্রমুখ।
আয়োজন কমিটির সদস্য পাপ্পু রহমান জানান, ঈশ্বরদী উপজেলার সর্বস্তরের শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে এ মিলনমেলার আয়োজন করা হয়েছে। এতে শতাধিক শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মী অংশ নেয়।
শেখ মহসীন/এএইচ/এএসএম