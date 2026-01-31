জামায়াতের ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠান স্থগিত

জামায়াতের ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠান স্থগিত
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে। রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) দলটির নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করার কথা ছিল।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) রাতে জামায়াতের মিডিয়া ও প্রচার বিভাগ ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠান স্থগিতের বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন।
জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর উত্তরের সহকারী প্রচার সম্পাদক শাখাওয়াত কাফি জাগো নিউজকে বলেন, ‘১ তারিখ ইশতেহার ঘোষণার যে ডেট ছিল, সেটা অফিসিয়াল না। আমাদের প্ল্যান ছিল ১ তারিখ ঘোষণা করার। সেটা আমরা অফিসিয়ালি জানাইনি। এ সপ্তাহের মধ্যে ইশতেহার ঘোষণা করা হবে।
জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগ জানিয়েছে, জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় শহিদ রেজাউল করিমের স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তার কবর জিয়ারত করতে শেরপুরের শ্রীবরদীতে যাবেন। পরে কয়েকটি নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন তিনি।
সফরসূচি অনুযায়ী, শহিদ রেজাউল করিমের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও কবর জিয়ারতের পর রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় শেরপুর জেলা শহরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনি জনসভায় অংশ নেবেন। এরপর দুপুর সাড়ে ১২টায় জামালপুরে একটি নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য দেবেন। সবশেষে ঢাকায় ফিরে নিজের নির্বাচনি এলাকা ঢাকা-১৫ আসনে বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত জনসংযোগ ও পথসভা করবেন ডা. শফিকুর রহমান।
