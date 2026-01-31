নাঈম-শাবনাজের মেয়েকে বিয়ে করলেন গাজী মাজহারুল আনোয়ারের ভাতিজা

নাঈম-শাবনাজের মেয়েকে বিয়ে করলেন গাজী মাজহারুল আনোয়ারের ভাতিজা
নব্বই দশকের সিনেমার জনপ্রিয় তারকাজুটি নাঈম ও শাবনাজ। তাদের বড় মেয়ে মাহাদিয়া নাঈম বিয়ে করেছেন। পাত্রের নাম ইহসান। তিনি প্রয়াত গীতিকার, চিত্রপরিচালক ও প্রযোজক গাজী মাজহারুল আনোয়ারের ভাইয়ের ছেলে।
গত ডিসেম্বরে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন চিত্রনায়িকা শাবনাজ। মেয়ের নতুন জীবনের জন্য দোয়া চেয়ে শাবনাজ বলেন, ‘গত ডিসেম্বরে রাজধানীর গুলশান ক্লাবে মেয়ের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে। সবাই মেয়ে-জামাইয়ের জন্য দোয়া করবেন।’
নতুন জীবনের জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন মাহাদিয়া নাঈমও। মা-বাবার দেখানো পথ অভিনয়ে না এলেও বাটার একটি বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছিলেন তিনি। গান গেয়ে ইতিমধ্যে পরিচিতিও পেয়েছেন মাহাদিয়া।
তার স্বামী ইহসান বিদেশে পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরি করছেন।
এমআই/এলআইএ