ডিএনসি ডিজি

সরকারি চাকরিতে ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক, প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:৩৩ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
ডোপ টেস্টের প্রতিবেদনে পজিটিভ হলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) মহাপরিচালক (ডিজি) মো. হাসান মারুফ। একই সঙ্গে নতুন নীতিমালায় সরকারি চাকরিতে ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নামোশংকরবাটী উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে ‘মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে তারুণ্যের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক এসব কথা বলেন।

মো. হাসান মারুফ বলেন, প্রস্তাবিত নীতিমালায় সরকারি চাকরির পাশাপাশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রেও ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে। ডোপ টেস্টে পজিটিভ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ হারাবে। এছাড়া যানবাহনের চালক এবং কলকারখানায় যন্ত্র পরিচালনায় নিয়োজিতদের জন্যও ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হবে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে দেশে মাদক নিয়ন্ত্রণ অনেক সহজ হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আলোচনা সভা শেষে নামোশংকরবাটী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৫ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর হাতে মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়া হয়। এসময় প্রধান অতিথি উপস্থিত সবাইকে মাদকবিরোধী শপথ পাঠ করান এবং প্রতীকীভাবে ‌‘লাল কার্ড’ প্রদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনিসুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম শাহাব উদ্দীন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. বিপ্লব কুমার মজুমদার এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ইয়াসির আরাফাত।

সোহান মাহমুদ/এসআর/জেআইএম

