দলীয় প্রার্থীর বিরোধিতা
নোয়াখালীতে এবার পৌর বিএনপি আহ্বায়ককে অব্যাহতি
নোয়াখালী-২ আসনের সেনবাগে দলীয় প্রার্থীর বিরোধিতা করায় এবার পৌর বিএনপির আহ্বায়ক ভিডি মফিজুল ইসলামকে দল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এর আগে একই অভিযোগে আরও ২২ জন নেতাকে বহিষ্কার করে দলটি।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেলে জেলা বিএনপির সদস্য (দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত) অ্যাডভোকেট রবিউল হাসান পলাশ এক বিজ্ঞপ্তিতে ভিপি মফিজুল ইসলামকে অব্যাহতির বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সেনবাগ পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক ভিপি মফিজুল ইসলামকে দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে অব্যাহতি দেওয়া করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলো ও সদস্য সচিব হারুনুর রশিদ আজাদ অনুমোদন করেন।
জানা গেছে, নোয়াখালী-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী দলের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা সাবেক চিফ হুইফ জয়নুল আবদিন ফারুক। এ আসনে কাপ-পিরিচ প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন বিএনপি নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ থেকে সদ্য বহিষ্কৃত ব্যবসায়ী কাজী মোহাম্মদ মফিজুর রহমান। এখানে বিএনপির অনেক নেতাকর্মী স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন।
এর আগে বুধবার (২৮ জানুয়ারি) একই অভিযোগে সেনবাগ উপজেলা ও পৌর বিএনপির ১৮ নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তারা সবাই বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত প্রার্থী কাজী মোহাম্মদ মফিজুর রহমানের কাপ-পিরিচ মার্কার প্রচারণা চালাচ্ছেন।
বহিষ্কৃতরা হলেন- সেনবাগ উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী, ড. সৈয়দ নজরুল ইসলাম ফারুক, অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত লিটন, মমিন উল্লাহ চেয়ারম্যান, মির্জা মো. সোলাইমান, মোয়াজ্জেম হোসেন সেলিম, গোলাম হোসেন খোন্দকার, উপজেলা বিএনপির সদস্য ওবায়দুল হক চেয়ারম্যান, আবুল কালাম আজাদ, নুরুজ্জামান চৌধুরী, আবু জাহের চৌধুরী জাফর, শাহেদুল করিম মারুফ, মাস্টার দলিলুর রহমান এবং সেনবাগ পৌর বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক কামাল উদ্দিন বাবলু, রেজাউল হক হেলাল, তাজুল ইসলাম রতন, পৌর বিএনপির সদস্য মহিন উদ্দিন কমিশনার ও শহীদ উল্যা হেলাল।
এদিকে গত ৯ জানুয়ারি একই অভিযোগে সেনবাগ উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক সোলেমান রাজু ও ওমর ফারুক শাকিল, সদস্যসচিব আনোয়ার হোসেন এবং সেনবাগ পৌর ছাত্রদলের সদস্যসচিব ওয়ালিদ আদনানকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি বীজবাগ সুলতান মাহমুদ ডিগ্রি কলেজের সভাপতি তানভীর তারেক জয়ের পদ স্থগিত ও কানকিরহাট ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সব কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।
এ আসনে বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ছাড়াও আরও তিনজন প্রার্থী রয়েছেন। তারা হলেন, ১১ দলীয় জোট সমর্থিত জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-আহ্বায়ক এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদার (শাপলা কলি), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের খলিলুর রহমান (হাতপাখা), জাতীয় পার্টির মো. শাহাদাৎ হোসেন (লাঙ্গল)।
ইকবাল হোসেন মজনু/কেএইচকে/জেআইএম