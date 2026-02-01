  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে এনসিপির প্রার্থীকে গাড়িচাপায় হত্যার চেষ্টার অভিযোগ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাজীপুর
প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
গাজীপুরে এনসিপির প্রার্থীকে গাড়িচাপায় হত্যার চেষ্টার অভিযোগ

গাজীপুর-২ আসনে ১১ দলীয় জোট সমর্থিত এনসিপির প্রার্থী নির্বাচনি শোভাযাত্রায় বাধা ও জোট প্রার্থী অ্যাডভোকেট আলী নাসের খানকে গাড়িচাপায় হত্যা চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।

রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য মো. তরিকুল ইসলাম।

এছাড়া রোববার দুপুরে গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগের বিষয়ে সাংবাদিকদের কাছে বক্তব্য রাখেন শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী আলী নাসের খান।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ৩১ জানুয়ারি শনিবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে গাজীপুর-২ সংসদীয় আসনে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১দলীয় জোটের শাপলা কলি মার্কার সমর্থনে নির্বাচনি শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি নগরীর ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের পোড়াবাড়ী এলাকায় মূল সড়কে পৌঁছালে ধানের শীষের প্রার্থী এম মঞ্জুরুল করিম রনির প্রচারণার মাইক বহনকারী অটোরিকশা শোভাযাত্রার গতিরোধ করে এবং উচ্চস্বরে মাইক বাজাতে থাকে।

শাপলা কলি মার্কার শোভাযাত্রা গতি থামিয়ে তাদের চলে যাবার জন্য অনুরোধ করলেও তারা কর্ণপাত না করে উস্কানি মূলক আচরণ করতে থাকে।

গাজীপুরে এনসিপির প্রার্থীকে গাড়িচাপায় হত্যার চেষ্টা

আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাস্তা পার হয়ে পূর্ব পাশে পোড়াবাড়ি বাজারের দিকে যাত্রা করি। এমন সময় ২১ নম্বর ওয়ার্ড যুবদল ক্যাডার সুমন সরকার ও গাজীপুর-২ আসনের প্রার্থীর চাচা পরিচয়দানকারী ব্যক্তি ধানের শীষের স্টিকার সম্বলিত প্রাইভেট কার ব্যবহার করে গাড়িচাপা দিয়ে প্রাণনাশের চেষ্টা চালায়। শোভাযাত্রা রাস্তা পার হয়ে পশ্চিম পাশে পোড়াবাড়ি বাজারে পৌঁছালে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল করীম রনির স্টিকার সম্বলিত নির্বাচনী গাড়ি ব্যবহার করে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য মোফাজ্জল হোসেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে শাপলাকলির পদযাত্রার গতি রোধ করে উত্তেজনা পূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করে।

প্রাণনাশের চেষ্টা ও শোভাযাত্রার গতিরোধ ফৌজদারি অপরাধ ও আচরণবিধির সুস্পষ্ট লংঘন এবং সন্ত্রাসীকর্ম। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

অভিযোগে তিনি আরও উল্লেখ করেন, আমরা ইতোমধ্যে লক্ষ্য করছি নির্বাচন কমিশন কোনোভাবে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড রক্ষা করতে পারছে না। যার ফলে আজকের এ হত্যা চেষ্টা। প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণার সময় আজকে পরিকল্পিতভাবে শাপলা কলির প্রার্থীকে হত্যা চেষ্টার উদ্দেশ্যে প্রথমে ধানের শীষের প্রচার গাড়ি, পরে একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেলে এবং সবশেষে একটি সাদা প্রাইভেট কার দ্রুতগতিতে প্রার্থী অ্যাডভোকেট আলী নাছের খানের উপর উঠিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে হত্যা চেষ্টা করে। এসময় প্রার্থী প্রাণে বেঁচে গেলেও মারাত্মক আহত হয়েছেন এনসিপি জেলা সদস্যসচিব খন্দকার আল আমিন।

গত ৩০ জানুয়ারি এরশাদ নগর ৫ নম্বর ব্লক ছোট বাজারে যুবদলের আনোয়ার ও সন্ত্রাসী কামুর লোকজন শাপলা কলির প্রচারণায় বাধা দেন। পোড়াবাড়ি বাজারে স্থাপিত অ্যাডভোকেট আলী নাছের খানের নির্বাচনি বিলবোর্ড ছিঁড়ে ফেলে। এ ধরনের ঘটনা দেশের অন্যান্য স্থানের মতো সন্ত্রাসী আক্রমণের ইঙ্গিত বহন করে যা সুষ্ঠু নির্বাচনি পরিবেশের অন্তরায়।

এমতাবস্থায় ১১ দলীয় জোট নেতৃবৃন্দ চরম নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছেন বল অভিযোগ করেন। সন্ত্রাসী আক্রমণের চেষ্টা, প্রচারে বাধা প্রদান ও বিলবোর্ড ছিঁড়ে ফেলার ঘটনায় নির্বাচন কমিশন, রিটার্নিং কর্মকর্তা ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশকে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

মো. আমিনুল ইসলাম/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।