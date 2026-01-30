হান্নান মাসউদ
১১ দলীয় জোট ক্ষমতায় এলে নোয়াখালীকে বিভাগ করা হবে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও নোয়াখালী-৬ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী আবদুল হান্নান মাসউদ বলেছেন, আমরা প্রাচীন জেলা হিসেবে নোয়াখালীকে বিভাগ চাই। ১১ দলীয় জোট ক্ষমতায় এলে এ বিভাগ বাস্তবায়ন করা হবে। এ জন্য আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালীতে দাঁড়িপাল্লা ও শাপলা কলি প্রতীকে ভোট দিতে হবে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকালে নোয়াখালী জিলা স্কুল মাঠে ১১ দলীয় জোটের নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
আবদুল হান্নান মাসউদ বলেন, নোয়াখালী যেন গরিবের বউ সবার ভাবি। এখানকার জমি সন্দ্বীপ, ভোলা ও কুমিল্লার লোকজন ছিনিয়ে নিতে চায়। তা হতে দেওয়া হবে না।
তিনি বলেন, নোয়াখালীর প্রধান সমস্যা নদীভাঙন। জেলার হাতিয়া, সূবর্ণচর, কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট ভেঙে বিলিন হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া মাইজদী শহরের জলাবদ্ধতায় মানুষ নিদারুণ কষ্ট পায়। জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় এলে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হবে।
নোয়াখালীতে ব্ল-ইকোনমি জোন, ফিসারিজ-মেরিন ইউনিভার্সিটি স্থাপনের দাবি জানিয়ে হান্নান মাসউদ বলেন, জামায়াত আমিরকে বলবো আমরা ক্ষমতায় গেলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে।
ফ্যামিলি কার্ডের কথা বলতে গিয়ে এনসিপির নেতা বলেন, ১১ দলীয় জোট ঘোষণা করেছে তারা ক্ষমতায় গেলে এসব ফ্যামিলি কার্ড নেওয়ার লোকই থাকবে না।
হান্নান মাসউদ বলেন, একটি দল বিধবাভাতা দেওয়ার কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তারা ক্ষমতায় গেলে এসব কার্ড নেতাদের স্ত্রীরা পাবে। তারা চায় এ দেশের মানুষ যাতে গরিব থাকুক।
জেলা জামায়াতের আমির ও নোয়াখালী-৪ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মো. ইসহাক খন্দকারের সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন- জেলা এনসিপির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইকবাল হোসেন, নোয়াখালী-১ আসনের জামায়াতের প্রার্থী অধ্যক্ষ মাওলানা মো. ছাইফ উল্যাহ, নোয়াখালী-২ আসনে এনসিপির প্রার্থী সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া, নোয়াখালী-৫ আসনের জামায়াতের প্রার্থী অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেন প্রমুখ।
জনসভায় জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানের পাশাপাশি দলের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম মাছুম বিল্লাহ, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি সিবগাতুল্লাহ সিবগাহ, ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম, কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক মু. মুতাসিম বিল্লাহ শাহেদী, তথ্য সম্পাদক মুহাম্মাদ সায়েদ সুমনসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।
ইকবাল হোসেন মজনু/এনএইচআর