  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুর-৪

ভোটের পরিবেশ নষ্ট করতে কালো টাকা ছড়ানো হচ্ছে: বিএনপি প্রার্থী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ১০:৪৩ এএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
ভোটের পরিবেশ নষ্ট করতে কালো টাকা ছড়ানো হচ্ছে: বিএনপি প্রার্থী

ফরিদপুর-৪ আসনের (ভাঙ্গা-সদরপুর-চরভদ্রাসন) বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শহিদুল ইসলাম বাবুল বলেছেন, ভোটের পরিবেশ নষ্ট করতে কালো টাকা ছড়ানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলা সদর বাজারে গণসংযোগকালে তিনি এ কথা বলেন।

শহিদুল ইসলাম বাবুল বলেন, ভোটাররা দীর্ঘদিন ধরে ভোট দিতে পারেনি। এই নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য অধির আগ্রহে রয়েছে। যেভাবে সবার সাড়া পাচ্ছি তাতে বিপুল ভোটে ধানের শীষ বিজয়ী হবে।

বিএনপি প্রার্থী বলেন, নির্বাচনি প্রচারণার আড়ালে ভোটারদের দ্বারপ্রান্তে ওই সব কালো টাকা বিতরণের পাশাপাশি ভোটারদের বাড়ি গিয়ে এনআইডি কার্ড সংগ্রহ, বিকাশ নম্বর সংগ্রহও করা হচ্ছে। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সিন্ডিকেট করে তাদের লোক দিয়ে টাকার ব্যাগ নিয়েও মাঠে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। নির্বাচনি পরিবেশকে প্রভাবিত করতে একটি পক্ষ গোপনে অর্থ বিতরণ করছে, যা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য হুমকি।

এ সময় সদরপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কাজী বদরুতজামান, সদস্য সচিব তরিকুল ইসলাম কবির মোল্যাসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এন কে বি নয়ন/এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।