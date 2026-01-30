নোয়াখালীতে জামায়াত আমিরের জনসভা কানায় কানায় পূর্ণ

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১০:১৬ এএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনি জনসভার অংশ হিসেবে নোয়াখালীতে বক্তব্য দেবেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ড. শফিকুর রহমান। এ উপলক্ষে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে সভাস্থল। তিল ধারণের ঠাঁই নেই জিলা স্কুল মাঠে। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় জনসভায় বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে জামায়াত আমিরের।

এদিকে সকাল ৯টায় জেলা জামায়াতের আমির ও নোয়াখালী-৪ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মো. ইসহাক খন্দকারের সভাপতিত্বে জনসভা শুরু হয়। এতে বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় জামায়াত ও ১১ দলীয় জোটের নেতারা।

ইসহাক খন্দকার বলেন, জামায়াত আমির ড. শফিকুর রহমান বেলা ১১টায় এ জনসভায় বক্তব্য দেবেন। এরপর লক্ষ্মীপুর, বিকেলে কুমিল্লার লাকসাম ও সন্ধ্যায় কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য দেবেন।

আমিরের সঙ্গে জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম মাছুম বিল্লাহ, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি সিবগাতুল্লাহ সিবগাহ, ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম, কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক মু. মুতাসিম বিল্লাহ শাহেদী, তথ্য সম্পাদক মুহাম্মাদ সায়েদ সুমনসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

নোয়াখালীর ছয়টি আসনের জামায়াত ও ১১ দলীয় জোটের প্রার্থীরা সমাবেশে উপস্থিত রয়েছেন। এছাড়া ভোররাত থেকে ৯ উপজেলা নেতাকর্মীরা জিলা স্কুল মাঠে আসতে শুরু করেন।

এখানে চার আসনে জামায়াত এবং দুই আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী দিয়ে ভোট যুদ্ধে নেমেছেন জামায়াতের নেতৃত্বাধীন নির্বাচনি জোট।

সকাল সাড়ে ৯টায় জনসভাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, নোয়াখালী জিলা স্কুলের মাঠ ছাড়িয়ে প্রধান সড়কে অবস্থান নিয়েছে জামায়াতের নেতাকর্মীরা। বিশাল মাঠের প্রবেশ পথে ঢুকতে পারছে না জনসভায় আসা লোকজন।

জেলা জামায়াতের আমির মো. ইসহাক খন্দকার মাইকে ঘোষণা দেন এ জনসভায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছে। শহরের বাসিন্দাদের সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

ইকবাল হোসেন মজনু/এনএইচআর

