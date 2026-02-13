  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাট-৪

১৭ হাজার ভোটের ব্যবধানে জামায়াতের আব্দুল আলিম বিজয়ী

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৩৪ এএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আব্দুল আলিম বিজয়ী

বাগেরহাট-৪ (মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা) আসনে বেসরকারিভাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আব্দুল আলিম বিজয়ী হয়েছেন। দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে এ প্রার্থী পেয়েছেন এক লাখ ১৬ হাজার ৬৭ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী বিএনপির সোমনাথ দে ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৯৮ হাজার ৩২৬ ভোট। এই আসনে বিজয়ী ও পরাজিত প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান ১৭ হাজার ৭৪১ ভোট।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) মোরেলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা এ ফলাফল নিশ্চিত করেছেন।

