হারলেন জুলাই আন্দোলনের অগ্রনায়ক সারজিস আলম

হারলেন জুলাই আন্দোলনের অগ্রনায়ক সারজিস আলম
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পঞ্চগড়-১ আসনে হেরে গেছেন জুলাই আন্দোলনের অগ্রনায়ক এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী সারজিস আলম। ৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন বিএনপির ব্যারিস্টার নওশাদ জমির।
রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক কাজী মো. সায়েমুজ্জামান ঘোষিত বেসরকারি ফলাফল অনুযায়ী, ব্যারিস্টার নওশাদ জমির ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ১৬৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় জোটের সারজিস আলম শাপলা কলি প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১ লাখ ৬৮ হাজার ৪৯ ভোট।
এ আসনে মোট ১৫৬ কেন্দ্রে ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৭০০ জনের মধ্যে ভোট দেন ৩ লাখ ৫৮ হাজার ৯৬৭ জন। ভোট বাতিল হয়েছে ৮ হাজার ৯৪২ জনের। ভোট পড়ার হার ৭৭ দশমিক ৪১ শতাংশ।
আসনটিতে গণভোটে হ্যাঁ ভোট পড়েছে ২ লাখ ১৯ হাজার ৫৭৬টি। না ভোট পড়েছে ৯৯ হাজার ৫৯৪টি।
এএসএ/জেআইএম