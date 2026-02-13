হারলেন জুলাই আন্দোলনের অগ্রনায়ক সারজিস আলম

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পঞ্চগড়
প্রকাশিত: ০৫:২৩ এএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
হারলেন জুলাই আন্দোলনের অগ্রনায়ক সারজিস আলম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পঞ্চগড়-১ আসনে হেরে গেছেন জুলাই আন্দোলনের অগ্রনায়ক এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী সারজিস আলম। ৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন বিএনপির ব্যারিস্টার নওশাদ জমির।

রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক কাজী মো. সায়েমুজ্জামান ঘোষিত বেসরকারি ফলাফল অনুযায়ী, ব্যারিস্টার নওশাদ জমির ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ১৬৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় জোটের সারজিস আলম শাপলা কলি প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১ লাখ ৬৮ হাজার ৪৯ ভোট।

এ আসনে মোট ১৫৬ কেন্দ্রে ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৭০০ জনের মধ্যে ভোট দেন ৩ লাখ ৫৮ হাজার ৯৬৭ জন। ভোট বাতিল হয়েছে ৮ হাজার ৯৪২ জনের। ভোট পড়ার হার ৭৭ দশমিক ৪১ শতাংশ।

আসনটিতে গণভোটে হ্যাঁ ভোট পড়েছে ২ লাখ ১৯ হাজার ৫৭৬টি। না ভোট পড়েছে ৯৯ হাজার ৫৯৪টি।

এএসএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।