চুয়াডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় নারীর মৃত্যু, আহত ১৫

চুয়াডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় নারীর মৃত্যু, আহত ১৫
চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে সড়ক দুর্ঘটনায় সন্ধ্যা রানী (৬০) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।
রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যার পর উপজেলার উথলী মালোপাড়ার কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সন্ধ্যা রানী দর্শনা রামনগর গ্রামের বাগদি সম্প্রদায়ের দুলাল ওরফে ঘইটের স্ত্রী।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা রামনগর এলাকার বাগদি সম্প্রদায়ের অনেকেই মাঠে পড়ে থাকা ধান, গম, হলুদসহ বিভিন্ন ফসল কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। প্রতিদিনের মতো রোববার ভোরে ১৫ জনের একটি দল আলমসাধু যোগে খালিশপুর এলাকায় ফসল কুড়াতে যান। সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাড়ি ফেরার পথে উথলী মোল্লাবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে রাস্তা পারাপারের সময় একটি শেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে আলমসাধুটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে উল্টে যায়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনার সময় যাত্রীরা সড়কে ছিটকে পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই সন্ধ্যা রানীর মৃত্যু হয়।
আহতদের মধ্যে রয়েছেন- বাদলি রানী (৩০), বিকাশ মণ্ডল, রিকা রানী (৪০), শেফালী (৪৫), সন্ধ্যা (৫০), জোসনা (৫০), চায়না, টুকুল (৩০), অশোক (৪০) ও আলমসাধু চালক মিলনসহ (৩০) আরও কয়েকজন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
আহতদের পরিবারের দাবি, তারা অত্যন্ত দরিদ্র হওয়ায় উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে সমাজের বিত্তবানদের কাছে সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন তারা।
নিহত সন্ধ্যা রানীর মরদেহ রাতেই বাড়িতে নেওয়া হয়। আজ সোমবার পরিবারের সদস্যরা শেষকৃত্য সম্পন্ন করবেন।
এ বিষয়ে জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।
হুসাইন মালিক/এমএন/এমএস