ফেনীতে জমির টপসয়েল কাটা বন্ধে মধ্যরাত পর্যন্ত অভিযান

ফেনীতে জমির টপসয়েল কাটা বন্ধে মধ্যরাত পর্যন্ত অভিযান
ফসলি জমির টপসয়েল কাটা রোধে গভীর রাতে ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করেছে ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলা প্রশাসন।
শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) রাত ১০টা থেকে সোয়া ১২টা পর্যন্ত উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে এই অভিযান চালানো হয়। এতে নেতৃত্ব দেন দাগনভূঞার সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিদুল আলম। অভিযানে মাটি কাটায় ব্যবহৃত একটি এক্সকেভেটর অকেজো করে দেওয়া হয়েছে।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, কৃষি জমির উর্বর মাটি কেটে নেওয়া হচ্ছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার রামনগর ইউনিয়নে অভিযান চালায়। প্রশাসনের উপস্থিতি টের পেয়ে মাটি কাটার সঙ্গে জড়িতরা দ্রুত পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে ফেলে যাওয়া একটি এক্সকেভেটর সরিয়ে আনা সম্ভব না হওয়ায় অকেজো করে দেওয়া হয়। অভিযানে আনসার সদস্যদের একটি টিম আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা প্রদান করে।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহিদুল আলম জানান, ফসলি জমির টপসয়েল কাটা সম্পূর্ণ অবৈধ। জড়িতরা পালিয়ে যাওয়ায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা সম্ভব না হলেও মাটি কাটার সঙ্গে জড়িতদের তালিকা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জনস্বার্থে ও কৃষিজমি রক্ষায় প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমএন/জেআইএম