সুন্দরবনে তিন বনজীবীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি

জেলা প্রতিনিধি সাতক্ষীরা
প্রকাশিত: ০৪:৩০ পিএম, ২৯ মার্চ ২০২৬
পশ্চিম সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জে ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বনদস্যুদের তৎপরতা। মুক্তিপণের দাবিতে তিন বনজীবীকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার বিকেলে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের ৯ নম্বর সোরাগ্রামের এক জেলে সুন্দরবনের কালাগাছিয়া অফিস সংলগ্ন বাদুরঝুলি খালে মাছ ধরছিলেন। এসময় অস্ত্রধারী দস্যুরা হঠাৎ সেখানে হানা দিয়ে তাকে জিম্মি করে নিয়ে যায়। একই সময় ওই এলাকা থেকে আরও দুই জেলেকে অপহরণ করা হয় বলে জানিয়েছে লোকালয়ে ফিরে আসা জেলেরা।

অপহৃত জেলেদের সহকর্মীদের অভিযোগ, ঘটনার পরপর দস্যুরা জেলেদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রতিজনের জন্য এক লাখ টাকা করে মুক্তিপণ দাবি করেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় অপহৃতদের পরিবারে চরম উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। দ্রুত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হস্তক্ষেপে তাদের জীবিত উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন তারা।

স্থানীয় জেলেরা জানান, সুন্দরবনের বিভিন্ন খালে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গেলে প্রায় দস্যুদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। অপহরণ ও মুক্তিপণের ঘটনা বাড়তে থাকায় জীবিকার তাগিদে বনে যেতে ভয় পাচ্ছেন অনেকে।

এ বিষয়ে বন বিভাগ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে সংশ্লিষ্টদের মতে সুন্দরবনে নিরাপত্তা জোরদার ও দস্যু দমনে কার্যকর অভিযান না চালালে এ ধরনের ঘটনা আরও বাড়তে পারে।

উপকূলীয় এলাকাবাসী দ্রুত দস্যুদের গ্রেফতার এবং অপহৃত জেলেদের নিরাপদে উদ্ধারের জোর দাবি জানিয়েছেন।

আহসানুর রহমান রাজীব/আরএইচ/এমএস

