পদ্মায় বাসডুবির ঘটনায় এবার ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটি

পদ্মায় বাসডুবির ঘটনায় এবার ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটি
রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবির কারণ অনুসন্ধানে এবার ছয় সদস্যের কমিটি গঠন করেছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মহিদুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে এ কমিটি গঠন করা হয়।
বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) রাত ৮টার দিকে জেলা প্রশাসক সুলতানা আক্তার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
কমিটিতে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসকের একজন প্রতিনিধি, নৌ পুলিশের একজন প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের একজন করে প্রতিনিধি রাখার কথা বলা হয়েছে।
এদিকে ঘটনার দিন ২৫ মার্চ রাতে রাজবাড়ীর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে আহ্বায়ক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সদস্যসচিব করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে তিনদিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। এ কমিটির হলেন, রাজবাড়ী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস), বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাটের সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং রাজবাড়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের উপসহকারী পরিচালক।
