গরুর মাংস ওজনে কম দেওয়ার প্রতিবাদ করায় ক্রেতাকে মারধর

গরুর মাংস ওজনে কম দেওয়ার প্রতিবাদ করায় ক্রেতাকে মারধর
লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে ওজনে গরুর মাংস কম দেওয়ার প্রতিবাদ করায় নুরুল ইসলাম নামের এক ক্রেতাকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মামলা করেছেন ভুক্তভোগী।
ঘটনার তিনদিন পর রোববার (২৯ মার্চ) দুপুরে আহত নুরুল ইসলামের বাবা আব্দুল হক বাদী হয়ে এ মামলা করেন।
এর আগে বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) তোরাবগঞ্জ বাজারে এ হামলার ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।
আহত নুরুল ইসলাম উপজেলার চর কালকিনি ইউনিয়নের চরসামসুদ্দিন গ্রামের আবদুল হকের ছেলে।
মামলা সূত্র জানায়, ছোট ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য বাহার নামের এক কসাইয়ের দোকানে মাংস কিনতে যান নুরুল ইসলাম।
মাংসে অতিরিক্ত হাড় ও চর্বি দেওয়া হয়। ওজনে কম দেওয়ার বিষয়টিও লক্ষ্য করেন নুরুল ইসলাম। বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রতিবাদ করেন। এসময় উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে বাহার, তার ছেলে সাহেদ ও দোকানের কর্মচারীরা নুরুল ইসলামের ওপর হামলা চালান। এতে নুরুল ইসলাম ঘটনাস্থলে অচেতন হয়ে পড়েন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।
নুরুল ইসলামের ওপর হামলার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।
বাদী আব্দুল হক বলেন, ‘আমার ছেলেকে বেদম পিটিয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতাল থেকে ঢাকায় নিতে বলা হয়েছে। আর্থিক সংকটের কারণে তাকে ঢাকায় নিতে পারছি না। এ ঘটনায় আমি থানায় মামলা করেছি। আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই।’
অভিযুক্ত বাহার কসাই মারধরের ঘটনাটি ‘সামান্য হাতাহাতি’ বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, মাংস বিক্রি করতে গেলে কিছু চর্বি দিতেই হয়। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়েছে। ছেলে রাগের মাথায় তাকে আঘাত করেছে।
এ বিষয়ে কমলনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল আলম বলেন, ভুক্তভোগীর বাবা মামলা দিয়েছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
