  2. দেশজুড়ে

জয়পুরহাটে তেল নিতে হলে লাগবে ড্রাইভিং লাইসেন্স

জেলা প্রতিনিধি জয়পুরহাট
প্রকাশিত: ০৭:৪৮ পিএম, ২৯ মার্চ ২০২৬
জয়পুরহাটে রেজিস্ট্রেশন সনদ, হেলমেট ও চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া মোটরসাইকেলসহ সব ধরনের মোটরযানে জ্বালানি তেল সরবরাহ না করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রোববার (২৯ মার্চ) দুপুরে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে জেলা পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নিয়ে মতবিনিময় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক আল মামুন মিয়া, পুলিশ সুপার মিনা মাহমুদা, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাইমেনা শারমীন, জেলা পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা রওনকুল ইসলাম চৌধুরী টিপু, সভাপতি জিয়াউল হক আলামিন চৌধুরী রানা, সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের গোলাম মওলা, সদস্য রাফি চৌধুরী, মেহেদী হাসানসহ প্রমুখ।

মাহফুজ রহমান/এসআর/এমএস

