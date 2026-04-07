ময়মনসিংহে ইজিবাইক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ২

ময়মনসিংহে ইজিবাইক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ২
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে ইজিবাইক ও মোটরসাইকেল সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও তিনজন।
মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার মাইজবাগ গোরস্তান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- একই উপজেলার মাইজবাগ ইউনিয়নের সাধুরগোলা গ্রামের আব্দুল হাইয়ের ছেলে জাহিদ (১৮ ) ও পার্শ্ববর্তী রাজিবপুর ইউনিয়নের দেবস্থান গ্রামের মৃত জহির উদ্দিনের ছেলে হাজির উদ্দিন (৬৫)।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, নান্দাইল থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী ইজিবাইকটি ঈশ্বরগঞ্জের মধুপুরের দিকে যাচ্ছিল। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কে ঈশ্বরগঞ্জের গুরুস্তান এলাকা পর্যন্ত এসে ইজিবাইকটি ইউটার্ন দিচ্ছিল। এসময় নান্দাইল থেকে ছেড়ে আসা মোটরসাইকেলের ইজিবাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে সড়কে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলের চালক জাহিদ ও ইজিবাইকের যাত্রী হাজির উদ্দিন নিহত হন। এসময় ইজিবাইকের আরও তিন যাত্রী আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠিয়েছে।
এ বিষয়ে ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল আজম বলেন, খবর পেয়ে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এমএন/এমএস