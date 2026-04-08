বেশি দামে তেল বিক্রি, ৬০ হাজার টাকা জরিমানা
সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে ভোজ্য তেল বিক্রিসহ অবৈধ মজুতের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
বুধবার (৮ এপ্রিল) বিকেলে সংস্থার বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-পরিচালক জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে নগরীর সেনপাড়ার মেসার্স এস এস ট্রেডার্স ও গোমস্তপাড়ার আয়াত ট্রেডার্সের ভোজ্য তেলের গুদামে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে সরকার নির্ধারিতের চেয়ে বেশি দামে তেল বিক্রি, বোতলের গায়ে তেলের উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ না থাকায় মেসার্স এসএস ট্রেডার্সকে ২০ হাজার এবং আয়াত ট্রেডার্সকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানাসহ সতর্ক করা হয়।
এ সময় র্যাব-১৩ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক বিপ্লব কুমার গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন।
অভিযান শেষে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে সরকার নির্ধারিত দামে ভোজ্য তেল বিক্রি নিশ্চিত করা হচ্ছে।
জিতু কবীর/এএইচ/জেআইএম