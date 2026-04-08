যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে লেবানন অন্তর্ভুক্ত নয়: ট্রাম্প
সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্যে লেবানন অন্তর্ভুক্ত নয়। বুধবার (৮ এপ্রিল) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ কথা বলেছেন। এদিকে ইরানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, লেবাননে হামলা হলে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখান করা হবে।
মার্কিন গণমাধ্যম পিবিএস নিউজ আওয়ার-এর সাংবাদিক লিজ ল্যান্দারস-এর সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে ট্রাম্প জানান, ইসরায়েল-লেবানন সংঘাতকে তিনি আলাদা একটি সংঘর্ষ হিসেবে দেখছেন।
ট্রাম্প বলেন, হ্যাঁ, তারা (লেবানন) এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল না।
ট্রাম্প আরও দাবি করেন, হিজবুল্লাহ-এর কারণেই লেবাননকে চুক্তির বাইরে রাখা হয়েছে। তার ভাষায়, হিজবুল্লাহর কারণেই তারা অন্তর্ভুক্ত নয়। এটাও সমাধান হয়ে যাবে। সব ঠিক আছে।
