চাঁদাবাজি-সন্ত্রাস বন্ধে হটলাইন চালু করা হবে: রুবেল
নিজ নির্বাচনী এলাকা শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনকে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, মাদকসহ সব ধরনের অনিয়ম বন্ধে হটলাইন চালুর কথা বলেছেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মো. মাহমুদুল হক রুবেল।
শুক্রবার (১০ এপ্রিল) বিকেলে ঝিনাইগাতী ধানহাঠিতে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠন আয়োজিত নির্বাচন-পরবর্তী আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে এমন ঘোষণা দেন তিনি।
মাহমুদুল হক রুবেল বলেন, ‘আমি একটি মোবাইল নম্বর (হটলাইন) দেবো। এ নম্বরে চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসসহ যে কোনো অনিয়মের তথ্য দিয়ে মেসেজ করবেন; প্রয়োজনে ফোনে কল দেবেন। এলাকাকে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও যে কোনো ধরনের অনিয়মমুক্ত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।’
নির্বাচনে দেওয়া উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের জন্য তালিকা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত শুরু করা হবে বলেও জানান তিনি।
আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক শাহজাহান আকন্দ। উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব মো. লুৎফর রহমানের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন ঝিনাইগাতী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপির বর্ষিয়ান নেতা মো. আমিনুল ইসলাম বাদশা।
এর আগে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে এবং বিভিন্ন স্তরের জনগণ ফুল দিয়ে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যকে শুভেচ্ছা জানান।
