‘বনলতা এক্সপ্রেস’ নিয়ে আবেগঘন স্ট্যাটাস অপি করিমের

‘বনলতা এক্সপ্রেস’ নিয়ে আবেগঘন স্ট্যাটাস অপি করিমের
দেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপি করিম ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ দেখে নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি শেয়ার করেছেন। সিনেমাটি দেখে তিনি মুগ্ধতা প্রকাশ করেন এবং পুরো টিমের প্রশংসায় ভাসান।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক দীর্ঘ স্ট্যাটাসে অপি করিম জানান, সিনেমাটি নিয়ে আগে থেকেই কিছুটা ধারণা থাকলেও হলে গিয়ে পরিবার নিয়ে ছবিটি দেখেন তিনি। তবে সিনেমা চলাকালীন তিনি পুরোপুরি গল্পে ডুবে যান এবং চারপাশের খবর নেওয়ার সুযোগই পাননি বলে উল্লেখ করেন।
তিনি লেখেন, একই পরিচালকের পূর্বের কাজ ‘উৎসব’র সঙ্গে তুলনা করলে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ একেবারেই ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা দিয়েছে। তার মতে, ‘উৎসব’-এ যেমন ৯০-এর দশকের আবেগ জড়িয়ে ছিল, তেমনি ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ দর্শকদের জন্য এক ধরনের সফরের মতো অনুভূতি তৈরি করেছে।
অপি করিম আরও বলেন, সিনেমাটির সবচেয়ে বড় শক্তি এর সহজ ও সাবলীল উপস্থাপনা। প্রচলিত অ্যাকশন বা অতিরঞ্জিত উপাদানের বাইরে গিয়ে এটি দর্শকদের আবেগকে সামনে এনেছে। শৈশবের স্মৃতি, পারিবারিক সম্পর্ক, প্রেম, প্রিয় সাহিত্য ও গান-সবকিছুর সমন্বয় ঘটেছে ছবিটিতে।
তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, সিনেমাটিতে সংগীত ও সাংস্কৃতিক উপাদানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আইয়ুব বাচ্চু, সানি, রবীন্দ্রসংগীতসহ বিভিন্ন গান ও আবেগঘন মুহূর্ত দর্শকদের নস্টালজিক করে তুলেছে।
পরিচালক তানিম নূর সম্পর্কে অপি করিম বলেন, তার কাজের মধ্যে কোনো ভণিতা নেই, বরং সরলতা ও আন্তরিকতা রয়েছে, যা সিনেমাতেও প্রতিফলিত হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, সিনেমার প্রতিটি চরিত্রই আলাদা ছাপ ফেলেছে। মোশাররফ করিম ও চঞ্চল চৌধুরীর অভিনয়কে তিনি ‘দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা’ হিসেবে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি শ্যামল মাওলা, এ কে আজাদ সেতু, শামিমা নাজনীনসহ পুরো কাস্টের অভিনয়ও প্রশংসা করেন তিনি।
অপি করিমের ভাষ্যে, সিনেমা শেষে হলে উপস্থিত দর্শকদের প্রতিক্রিয়াও ছিল উচ্ছ্বসিত। অনেকেই অভিনয় ও গল্প নিয়ে আলোচনা করেন, যা তাকে আনন্দিত করেছে।
তিনি আরও বলেন, পরিবার নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়ে তিনি যেমন ভিড় দেখে আনন্দ পেয়েছেন, তেমনি হলে বসে ছবিটি উপভোগ করাও ছিল এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা। তার মা ও কন্যাও সিনেমাটি দেখে আবেগাপ্লুত হয়েছেন বলে জানান তিনি।
শেষে অপি করিম ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ টিমকে অভিনন্দন জানান। বিশেষ করে টেকনিক্যাল টিমের প্রশংসা করে তিনি বলেন, তাঁদের পরিশ্রমই পর্দার পেছনের সবচেয়ে বড় শক্তি, যদিও তা অনেক সময় দর্শকের চোখে পড়ে না।
