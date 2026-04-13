বান্দরবানে ঐতিহ্যবাহী র্যালিতে শুরু সাংগ্রাইং উৎসব
বর্ণাঢ্য র্যালির মাধ্যমে বান্দরবানে শুরু হলো মারমা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক উৎসব সাংগ্রাইং। র্যালিতে জেলায় বসবাসকারী সকল সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ নিজ নিজ ঐতিহ্যবাহী পোশাকে অংশ নিয়ে মেতে ওঠেন আনন্দ-উৎসবে।
সোমবার (১৩ এপ্রিল) সকালে ঐতিহাসিক রাজার মাঠ থেকে বান্দরবান সাংগ্রাইং উৎসব উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে র্যালিটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে গিয়ে শেষ হয়।
এ উপলক্ষে সকাল থেকেই বান্দরবানে বসবাসরত ১১টি জাতিগোষ্ঠী ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর মানুষ বর্ণিল সাজে রাজার মাঠে জড়ো হয়। এসময় ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের সুরে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।
মানবাধিকারকর্মী ও নারী নেত্রী ডনাই প্রু নেলী বলেন, সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে সাংগ্রাইং উৎসব উদযাপিত হচ্ছে। তিনি জানান, বান্দরবানে ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও বাঙালিসহ ১২টি সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে এ উৎসব উদযাপন করছেন।
সাংগ্রাইং উৎসব উদযাপন পরিষদের সভাপতি চথুই প্রু মারমা বলেন, র্যালির পর বয়স্ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ১৪ এপ্রিল সাঙ্গু নদীতে বুদ্ধ বিম্ব স্নান, ১৫ ও ১৬ এপ্রিল ঐতিহাসিক রাজার মাঠে মৈতা রিলং পোয়েঃ (মৈত্রী পানি বর্ষণ), প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পিঠা উৎসবসহ নানা আয়োজন রয়েছে।
বান্দরবান আসনের সংসদ সদস্য সাচিং প্রু জেরীর নেতৃত্বে এ সাংগ্রাইং র্যালিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. আবু তালেবসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন।
