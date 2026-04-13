  2. দেশজুড়ে

বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়াই দই বিক্রি, গুনলেন জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৩:১৯ পিএম, ১৩ এপ্রিল ২০২৬
বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়াই দই বিক্রি, গুনলেন জরিমানা
বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়াই বিক্রি করা হচ্ছিল দই

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) অনুমোদন ছাড়াই দই বিক্রির অভিযোগে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার সলঙ্গা বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

আদালত সূত্র জানায়, অভিযানে দেখা যায় আব্দুল আলীম হোটেল অ্যান্ড মিষ্টান্ন ভান্ডার ও এভারগ্রিন প্লাস নামের দুটি প্রতিষ্ঠান পণ্যের গুণগত মানসনদ ছাড়াই উৎপাদন ও মোড়কবিহীন পণ্য বিক্রি করছে। এ অপরাধে আব্দুল আলীম হোটেল অ্যান্ড মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ৩০ হাজার এবং এভারগ্রিন প্লাসকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

সিরাজগঞ্জ ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সোহেল শেখ জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, নির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ওই দুই প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালিত হয়। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এম এ মালেক/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।