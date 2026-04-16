চুয়াডাঙ্গায় ইউপি সদস্যের বাড়ি থেকে ১ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ

চুয়াডাঙ্গায় ইউপি সদস্যের বাড়ি থেকে ১ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ
চুয়াডাঙ্গা সদরে এক ইউপি সদস্যের বাসা থেকে অবৈধভাবে মজুত ১ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ করে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ঘটনায় তাকে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডসহ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
বুধবার (১৫ এপ্রিল) বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মোমিনপুর ইউনিয়নের আমিরপুর গ্রামে এই অভিযান পরিচালিত হয়। এতে নেতৃত্ব দেন সদর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) আমিনুল ইসলাম।
দণ্ডপ্রাপ্ত ওই ইউপি সদস্যের নাম শাহিনুর ইসলাম।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, অধিক মূল্যে বিক্রির উদ্দেশ্যে শাহিনুর অবৈধভাবে এই জ্বালানি তেল সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। এ অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে তাকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, জব্দকৃত ডিজেল পরবর্তীতে সরকার নির্ধারিত মূল্যে সাধারণ গ্রাহকদের মাঝে বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে। জ্বালানি সংকটকে কাজে লাগিয়ে কেউ যেন কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে না পারে, সেজন্য প্রশাসনের এ ধরনের কঠোর নজরদারি অব্যাহত থাকবে।
হুসাইন মালিক/কেএইচকে