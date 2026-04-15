‎ঝিনাইদহে নকল প্রসাধনী তৈরির কারখানায় অভিযান, লাখ টাকা জরিমানা

ঝিনাইদহে নকল প্রসাধনী তৈরির কারখানায় অভিযান, লাখ টাকা জরিমানা
ঝিনাইদহ শহরের মহিলা কলেজপাড়ায় একটি নকল প্রসাধনী তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়েছে র্যাব। এসময় নকল প্রসাধনী জব্দ করার পাশাপাশি কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ জব্দ করা হয়।
এ ঘটনায় বকুল হোসেন নামের একজনকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বকুল হোসেন ওই কারখানার মালিক।
বুধবার (১৫ এপ্রিল) বিকেল ৫টার দিকে শহরের মহিলা কলেজ পাড়ার একটি বাড়িতে র্যাব-৬ এ অভিযান চালায়।
র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহিলা কলেজ পাড়ার বকুল হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালায় র্যাব। অভিযানকালে দেশি-বিদেশি ব্র্যান্ডের নকল প্রসাধনী জব্দ করা হয়। একই সময় ওই ভবনের নিচতলায় অভিযান চালিয়ে নকল প্রসাধনী তৈরির কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ জব্দ করা হয়। পরে কারখানার মালিক বকুল হোসেনকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসান। তিনি বলেন, ‘ওই কারখানা থেকে নকল ব্র্যান্ডের পারফিউম, ফেস ক্রিম, চুলে ব্যবহারযোগ্য ভেজাল তেল, চুলের কৃত্রিম রংসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের লেবেল ও বোতল জব্দ করা হয়েছে। জব্দ মালামাল আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে।
