সিসিবিএলের বোর্ডসভা ২১ আগস্ট, আসতে পারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত
কনটেইনার কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেডের (সিসিবিএল) ৫৩তম বোর্ডসভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগামী ২১ আগস্ট চট্টগ্রামের হালিশহরে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের (চবক) বন্দর ভবনের বোর্ড রুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হবে।
বাংলাদেশ রেলওয়েতে পাঠানো সিসিবিএলের সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. রাকিবুল হাসান কমল স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
ওই চিঠিতে বলা হয়, সভার আগে কর্মকর্তারা চট্টগ্রাম মাল্টি-মোডাল কনটেইনার টার্মিনাল এবং নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) পরিদর্শন করবেন। এসময় এনসিটি থেকে অফ-ডকে রেললাইন সংযোগ স্থাপনের প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে।
এ বোর্ড সভায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের নেওয়ার ব্যাপারেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে-
বাংলাদেশ রেলওয়ের যুগ্ম মহাপরিচালক (অপারেশন) মো.শহিদুল ইসলামকে পদাধিকারবলে সিসিবিএলের পরিচালক (অপারেশন) হিসেবে কোম্পানি পর্যদে অন্তর্ভুক্ত করা; পূর্বের বোর্ড সভায় কার্যবিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পর্যালোচনা করা; বর্তমান এমডির মেয়াদ বৃদ্ধি বা নতুন এমডি নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং ঢাকা আইসিডি (কাস্টম হাউজ) পরিচালনায় সিসিবিএল’কে সম্পৃক্ত করার জন্য সাতজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এ সভায়।
সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে কোম্পানিটির সচিব মো. রাকিবুল হাসান কমল জাগো নিউজকে বলেন, সিসিবিএল গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রেলওয়ের স্থাবর-অস্থাবর আইসিডিগুলো (কাস্টম হাউজ) পরিচালনা এবং রেলের পরিবহন খাতকে আলাদা করার জন্য।কিন্তু এতদিন ধরে সিপিএ (কন্ট্রোলার অব প্রিভেনটিভ অ্যাসেসমেন্ট) এসব সম্পত্তি ভোগ দখল করছে। এখন ধীরে ধীরে সিসিবিএলকে পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে। নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে।
তিনি বলেন, আমরা ট্রেইনি বেসিসে কিছু লোককে নিয়োগ দিব যাতে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। চট্টগ্রাম ও ঘোড়াশাল একই কাজ হচ্ছে। এজন্য নিজেদের মধ্যে এমওইউ করে স্বল্পসংখ্যক জনবল নিয়োগের পরিকল্পনা করছি।
এই কর্মকর্তা বলেন, এখন বড় আকারে নিয়োগ দিয়ে ওগুলো হ্যান্ডওভার করে নেওয়া সম্ভব হবে না। এজন্য আমরা ছোট ছোট উদ্যোগ নিয়েছি। এতদিন তেমন কার্যক্রম করেনি, এখন আস্তে আস্তে গতি ফিরে পাচ্ছে।
উল্লেখ্য বাংলাদেশ রেলওয়ের কনটেইনার ট্রান্সপোর্টকে স্বতন্ত্র কোম্পানির মাধ্যমে পরিচালনার জন্য ২০১৬ সালের ১৭ মে সিসিবিএল গঠন করা হয়।
