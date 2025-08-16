  2. অর্থনীতি

ঢাকায় ডিজিটাল ব্যাংকিং উদ্ভাবন প্রদর্শন করলো ফিলপস

প্রকাশিত: ০৮:৩৫ এএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
ঢাকায় ব্যাংকার্স মিট ২০২৫ আয়োজন করেছে ফিলপস

সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক ফিনটেক প্রতিষ্ঠান ফিলপস লিমিটেড ঢাকায় আয়োজন করেছে ব্যাংকার্স মিট ২০২৫। সিটি ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক ও এবি ব্যাংকের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে দেশের শীর্ষ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যৎমুখী ডিজিটাল ব্যাংকিং কৌশল ও সহযোগিতা নিয়ে মতবিনিময় করেন।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে ফিলপস প্রদর্শন করে তাদের সর্বশেষ ডিজিটাল ঋণ প্রদান প্ল্যাটফর্ম ও ডিজিটাল কাস্টমার অনবোর্ডিং সমাধান, যা গ্রাহককেন্দ্রিক ব্যাংকিং রূপান্তরের সম্ভাবনা দেখায়।

ফিলপসের বাংলাদেশ কান্ট্রি ম্যানেজার তুষার হাসান বলেন, আমাদের লক্ষ্য ব্যাংকগুলোর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাদের কৌশলগত লক্ষ্যের সঙ্গে সমাধানগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ফিউচারিস্ট ও আন্তর্জাতিক বেস্টসেলিং লেখক ব্রেট কিং। তিনি তুলে ধরেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও উদীয়মান প্রযুক্তি কীভাবে বৈশ্বিক আর্থিক খাত বদলে দিচ্ছে। ব্রেট কিং বলেন, বাংলাদেশ এখনই লিগ্যাসি সিস্টেম ত্যাগ করে ভবিষ্যতের ব্যাংক মডেলে অগ্রসর হতে পারে। তিনি টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু বিষয়ে ব্যাংকগুলোর ভূমিকাও গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে ফিলপস সিটি ব্যাংক ও এবি ব্যাংকের সঙ্গে নতুন অংশীদারত্ব ঘোষণা করে। সিটি ব্যাংকের জন্য ‘সিটি টাচ’ প্ল্যাটফর্ম পুনর্গঠন করা হবে। এছাড়া এবি ব্যাংকের জন্য চালু হবে ডিজিটাল ন্যানো লোন সুবিধা।

অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ চেয়ারম্যান মাসরুর আরেফিন বলেন, এই সময়ে ব্রেট কিংকে বাংলাদেশে আনা আমাদের জন্য বড় সুযোগ। ব্যাংকার্স মিট ২০২৫ প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট করেছে।

সমাপনী বক্তব্যে ফিলপসের সিইও বিশ্বাস ধাকাল জানান, প্রতিষ্ঠানটি উদীয়মান বাজারে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছে। তারা এ দেশে ব্যাংক ও শিল্পের অংশীদারদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদে কাজ করবেন।

