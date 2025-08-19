চাঁপাইনবাবগঞ্জে হবে আমের ‘হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট’
আম রপ্তানি বাড়াতে চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১০টি হট ওয়াটার ট্রিটমেন্টে প্ল্যান্ট নির্মাণ করবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো পরিচালনা পর্ষদের ১৪৮তম সভায় এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন হয়েছে। বাণিজ্য উপদেষ্টার সভাপতিত্বে মঙ্গলবার এই সভা হয়।
জানা গেছে, রপ্তানিযোগ্য নতুন পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, পণ্য ও সেবার মানোন্নয়নে মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশে উৎপাদিত ফল আমের রপ্তানি বাড়াতে এ প্রযুক্তি সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।
এদিকে এর আগে গত মে মাসে ইপিবির ভাইস-চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে একটি দল চাঁপাইনবাবগঞ্জ সফর করেন। তখন চাঁপাইনবাবগঞ্জের চেম্বার অব কমার্স ও আম রপ্তানিকারক সমিতির উদ্যোগে মতবিনিময় সভায় এ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের দাবি জানানো হয়েছিল।
ইপিবি বলছে, শ্যামপুরে কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজ থাকলেও আমের উৎপাদনস্থল থেকে অনেক দূরে হওয়ায় আম সংগ্রহের পর সেখানে পরিবহণ বেশ সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। এ জন্য আমের রপ্তানি মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। ফলে তা পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে মূল্য প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। যে কারণে এ প্ল্যান্ট নির্মাণে সহায়তা করা হচ্ছে।
জানা গেছে, পর্ষদ সভায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বাজেট অনুমোদন করা হয়েছে।
এনএইচ/এমআইএইচএস/এএসএম