  2. অর্থনীতি

চাঁপাইনবাবগঞ্জে হবে আমের ‘হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট’

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৭ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জে হবে আমের ‘হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট’

আম রপ্তানি বাড়াতে চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১০টি হট ওয়াটার ট্রিটমেন্টে প্ল্যান্ট নির্মাণ করবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো পরিচালনা পর্ষদের ১৪৮তম সভায় এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন হয়েছে। বাণিজ্য উপদেষ্টার সভাপতিত্বে মঙ্গলবার এই সভা হয়।

জানা গেছে, রপ্তানিযোগ্য নতুন পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, পণ্য ও সেবার মানোন্নয়নে মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশে উৎপাদিত ফল আমের রপ্তানি বাড়াতে এ প্রযুক্তি সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

এদিকে এর আগে গত মে মাসে ইপিবির ভাইস-চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে একটি দল চাঁপাইনবাবগঞ্জ সফর করেন। তখন চাঁপাইনবাবগঞ্জের চেম্বার অব কমার্স ও আম রপ্তানিকারক সমিতির উদ্যোগে মতবিনিময় সভায় এ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের দাবি জানানো হয়েছিল।

ইপিবি বলছে, শ্যামপুরে কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজ থাকলেও আমের উৎপাদনস্থল থেকে অনেক দূরে হওয়ায় আম সংগ্রহের পর সেখানে পরিবহণ বেশ সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। এ জন্য আমের রপ্তানি মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। ফলে তা পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে মূল্য প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। যে কারণে এ প্ল্যান্ট নির্মাণে সহায়তা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, পর্ষদ সভায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বাজেট অনুমোদন করা হয়েছে।

এনএইচ/এমআইএইচএস/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।