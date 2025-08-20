  2. অর্থনীতি

আন্দোলন থামাতে পারলেও রাজস্ব আদায়ে গতি ফেরাতে পারেনি এনবিআর

প্রকাশিত: ০৭:৩২ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
এনবিআর ভবন/ফাইল ছবি

গত মে ও জুনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের লাগাতার আন্দোলনে লাগাম টানতে পারলেও রাজস্ব আহরণে গতি ফেরাতে পারেনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। নতুন অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে অর্জিত হয়নি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা।

বুধবার (২০ আগস্ট) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ের শুল্ক-কর আদায়ের হালনাগাদ চিত্র প্রকাশ করেছে এনবিআর।

সেখানে দেখা যাচ্ছে, জুলাইয়ে এনবিআরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩০ হাজার ১১০ দশমিক ৯৬ কোটি টাকা। কিন্তু মাসটিতে আয়কর, মূসক ও শুল্ক মিলিয়ে আদায় করতে পেরেছে ২৭ হাজার ২৪৯ কোটি টাকা। এ হিসাবে ঘাটতি ২ হাজার ৮৬১ দশমিক ৯৬ কোটি টাকা।

জুলাইয়ে ২৭ হাজার ২৪৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় আনুমানিক ২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি। গত অর্থবছরের একই সময়ে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ২১ হাজার ৯১৬ দশমিক ০৮ কোটি টাকা।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, জুলাইয়ে ১০ হাজার ১৪৯ দশমিক ৭৩ কোটি টাকার শুল্কের বিপরীতে আদায় হয়েছে ৯ হাজার ৬০২ দশমিক ০৩ কোটি টাকা। মাসটিতে ১০ হাজার ৭৪৯ দশমিক ৪৮ কোটি টাকার মূসক (ভ্যাট) আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও আদায় হয়েছে ১১ হাজার ৩৫২ দশমিক ০৩ টাকা। জুলাইয়ে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি এসেছে মূসক বা ভ্যাট খাত থেকে।

এছাড়া ৯ হাজার ২১১ দশমিক ৭৫ কোটি টাকার আয়কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৬ হাজার ২৯৫ দশমিক ০৩ কোটি টাকা। 

জুলাই মাসে কোনো টার্নওভার কর আদায় হয়নি। ভ্রমণ কর আদায় হয়েছে ১৬৯ কোটি টাকা, গত অর্থবছরের একই সময়ে আদায় ছিল ১৪৭ কোটি টাকা।

এ বিষয়ে রাজস্ব বোর্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা আল আমিন শেখ জানান, জুলাইয়ে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধির হার ২৪ দশমিক ৩৩ শতাংশ। এ মাসে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে স্থানীয় পর্যায়ের মূসক থেকে। এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৩২ দশমিক ৪৫ শতাংশ। এছাড়া আয়কর খাতে প্রবৃদ্ধির হার ২১ দশমিক ৬৫ শতাংশ ও শুল্কে প্রবৃদ্ধি প্রায় সাড়ে ১৭ শতাংশ।

বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণে বড় ঘাটতিতে পড়ে সরকার। অর্জিত হয়নি সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রাও। অর্থবছরের শেষ দুই মাস মে ও জুনে এনবিআরের আন্দোলনে অস্থিরতা আরও বাড়ে। বিগত বছরগুলোতে সাধারণত অর্থবছরের শেষ মাস জুনে রাজস্ব আদায় বাড়ার চিত্র দেখা গেলেও এবার সেটি হয়নি।

