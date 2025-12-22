জেসিএক্স আবাসন মেলা শেষ
রিয়েল এস্টেট কোম্পানি জেসিএক্স ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড আয়োজিত তিনদিনের আবাসন মেলা ২০ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। শেষ দিনেও মেলায় ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের উপচেপড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার আই ব্লক, জাপান স্ট্রিটে অবস্থিত জেসিএক্স বিজনেস টাওয়ারে মেলা উদ্বোধন করেন জেসিএক্স ডেভেলপমেন্টস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইকবাল হোসেন চৌধুরী এবং কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম।
মেলা উপলক্ষে ফ্ল্যাট বুকিংয়ে গ্রাহকদের জন্য সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত মূল্যছাড় দেওয়া হয়। পাশাপাশি ইন্টেরিয়র ডিজাইনে শতভাগ ছাড়, কমপ্লিমেন্টারি কিচেন কেবিনেট এবং হোম মুভার্স সার্ভিসেসের বিশেষ অফার ঘোষণা করে জেসিএক্স। মেলা শেষ হলেও আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফ্ল্যাট বুকিং দিলে ১০ লাখ টাকা ছাড়ের পাশাপাশি অন্যান্য সুবিধা দেবে জেসিএক্স।
এ বিষয়ে ইকবাল হোসেন চৌধুরী বলেন, বসুন্ধরা, জলসিঁড়ি ও নিকেতনে জেসিএক্স ডেভেলপমেন্টস লিমিটেডের একাধিক চলমান প্রকল্প রয়েছে। এসব প্রকল্পে ফ্ল্যাট বুকিংকারী ক্রেতাদের নগদ ১০ লাখ টাকা ছাড়ের পাশাপাশি জেসিএক্স গোল্ডের শপিং ভাউচার উপহার দেওয়া হচ্ছে।
অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম বলেন, জেসিএক্স ডেভেলপমেন্ট আমার কাছে আস্থার প্রতীক। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে আমি জেসিএক্স ডেভেলপমেন্টস লিমিটেডের একটি ফ্ল্যাটে বসবাস করছি। আমি ক্রেতাদের উদ্দেশে বলতে চাই, এখান থেকে ফ্ল্যাট কিনলে তারা নিশ্চয়ই লাভবান হবেন।
বর্তমানে জেসিএক্স ডেভেলপমেন্টস লিমিটেডের চলমান ৬৫টি আবাসন প্রকল্পের আওতায় ক্রেতারা তাদের পছন্দের ফ্ল্যাট কিংবা অফিস স্পেস বেছে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।
এ ছাড়াও বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ৯২ কাঠা জমির ওপর জেসিএক্স গ্র্যান্ড রেসিডেন্সেস নামে একটি লাক্সারি কনডোমিনিয়াম প্রকল্পের কাজ চলমান। পাশাপাশি দুই বিঘা জমির ওপর নির্মাণ করা হচ্ছে একটি বাণিজ্যিক ভবন আইকন হানড্রেড’, যেখানে মোট জায়গার ৫০ শতাংশ উন্মুক্ত স্থান হিসেবে রাখা হবে।
ইকবাল হোসেন চৌধুরী আরও বলেন, আমরা জাপানিজ ও দেশের সেরা প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও ভূমিকম্প সহনশীল আবাসন নির্মাণে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমাদের সব প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
তিনি জানান, জাপানের খ্যাতনামা রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান ক্রিড গ্রুপের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় পরিচালিত জেসিএক্স ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড এরই মধ্যে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় একাধিক আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।
ইএআর/এমএস