টেকসই রেটিংয়ে সম্মাননা পেলো ১২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

টেকসই রেটিংয়ে সম্মাননা পেলো ১২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
টেকসই রেটিংয়ের ভিত্তিতে দেশের ১২টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রথমবারের মতো র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে প্রকাশিত এ তালিকায় শীর্ষ ব্যাংকের স্বীকৃতি পেয়েছে বেসরকারি খাতের দেশীয় মালিকানাধীন সিটি ব্যাংক।
বুধবার (২০ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গভর্নর আহসান এইচ মনসুর সেরা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষ নির্বাহীদের হাতে সম্মাননাপত্র ও ক্রেস্ট তুলে দেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহারসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
এই র্যাঙ্কিংটি ২০২৪ সালের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স বিভাগ। যেখানে পাঁচটি প্রধান সূচককে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সূচকগুলোর মধ্যে রয়েছে, টেকসই অর্থায়ন, সামাজিক দায়বদ্ধতা, পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে বিনিয়োগ, টেকসই কোর ব্যাংকিং ও সেবা পরিধি।
র্যাঙ্কিং অনুযায়ী ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে সিটি ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক ও পূবালী ব্যাংক। চতুর্থ থেকে দশম স্থানে রয়েছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংক এবং প্রাইম ব্যাংক। আর্থিক খাতের (NBFI) মধ্যে শীর্ষে রয়েছে আইডিএলসি ফাইন্যান্স, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আইপিডিসি ফাইন্যান্স।
সম্মাননা গ্রহণ করে সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন বলেন, ‘টেকসই রেটিংয়ে শীর্ষস্থান অর্জন সিটি ব্যাংকের জন্য বড় অর্জন। শুধু টেকসই অর্থায়ন নয়, সার্বিক আর্থিক সুশাসন, গ্রাহকসেবা এবং খেলাপি ঋণের হারসহ নানা সূচকে আমাদের দক্ষতাই এই স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।’
অন্যদিকে, আইডিএলসি ফাইন্যান্সের পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ জাভেদ নুর। তিনি বলেন, ‘এই তালিকা গ্রাহকদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। তারা সহজেই ভালো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বেছে নিতে পারবেন।’
উল্লেখ্য, টানা পাঁচ বছর ধরে টেকসই ব্যাংকের তালিকায় নিজেদের জায়গা ধরে রেখেছে সিটি ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক ও আইডিএলসি। এবার প্রথমবারের মতো এই তালিকায় স্থান পেয়েছে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক।
বাংলাদেশ ব্যাংকের এ উদ্যোগকে দেশের আর্থিক খাতে সুশাসন, পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির দিকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
