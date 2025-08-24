বেপজায় বিনিয়োগ করবে চীনা প্রতিষ্ঠান, হবে ১৯৩৯ জনের কর্মসংস্থান

বেপজায় বিনিয়োগ করবে চীনা প্রতিষ্ঠান, হবে ১৯৩৯ জনের কর্মসংস্থান
বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১ কোটি ২ লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগে একটি ফুটওয়্যার কারখানা স্থাপন করতে যাচ্ছে চীনা মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ডুনিয়ন তাইয়াং শেং স্যুজ (বিডি) কোম্পানি লিমিটেড। এ লক্ষ্যে রোববার (২৪ আগস্ট) ঢাকার বেপজা (বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ) নির্বাহী দপ্তরে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তি সই করা হয়।
বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমানের উপস্থিতিতে বেপজার সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. আশরাফুল কবীর ও ডুনিয়ন তাইয়াং শেং স্যুজ (বিডি) কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান মি. ইয়ে ইয়ারি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।
চীনা কোম্পানিটি স্পোর্টস স্যুজসহ বিভিন্ন ধরনের বার্ষিক ২১ লাখ জোড়া জুতা, স্যান্ডাল, হাইহিল, বুট তৈরি করবে। যার ফলে ১৯৩৯ জন বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলকে বেছে নেওয়ায় ডুনিয়ন তাইয়াং শেং স্যুজকে ধন্যবাদ জানান এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ প্রদানে বেপজার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।
জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এমনভাবে কারখানার ডিজাইন করতে হবে যেন ভবিষ্যতে ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়।
এছাড়াও তিনি কারখানা প্রাঙ্গণে পরিবেশবান্ধব বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন- যেমন ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রভৃতি।
চুক্তি সই অনুষ্ঠানে বেপজার সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন) তানভীর হোসেন এবং নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ এস এম আনোয়ার পারভেজসহ ডুনিয়ন তাইয়াং শেং স্যুজ (বিডি) কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
এমআইএইচএস/জেআইএম