ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাক নজরদারিতে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু এনবিআরের

ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাক নজরদারিতে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু এনবিআরের
ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যবাহী ট্রাকের প্রবেশ ও খালি ট্রাকের ফেরত-সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ শুরু করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এজন্য সংস্থাটি আমদানি-রপ্তানির শুল্কায়ন কাজে ব্যবহৃত অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে ‘ট্রাক মুভমেন্ট’ নামে একটি নতুন সাব-মডিউল চালু করেছে।
এনবিআরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল আমিন এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে বেনাপোল কাস্টমস হাউসে এ সাব-মডিউলটির পাইলট কার্যক্রম গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। এতদিন ভারতীয় ট্রাকের আগমন ও বহির্গমন-সংক্রান্ত কার্যক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো। নতুন এ ডিজিটাল সাব-মডিউল চালুর মাধ্যমে প্রতিটি ট্রাকের প্রকৃত আগমন ও বহির্গমনের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হবে।
আল আমিন জানান, নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে ট্রাকের অবস্থানকাল নির্ণয় ও প্রতিটি ট্রাক কার্যকরভাবে নজরদারি করা সম্ভব হবে। এছাড়া তথ্য ব্যবস্থাপনা ও রাজস্বহানি রোধে সহায়ক হবে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে, সীমান্ত সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং রিয়েল-টাইম রিপোর্ট প্রণয়ন করা যাবে।
এ কর্মকর্তা বলেন, খুব শিগগিরই দেশের সব স্থলবন্দরে ট্রাক মুভমেন্ট নামের সাব-মডিউলটির লাইভ অপারেশন শুরু করা হবে।
