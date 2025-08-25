  2. অর্থনীতি

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর দায়িত্বে আবদুর রহিম খান

প্রকাশিত: ১২:৪৯ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছেন অতিরিক্ত সচিব মো. আবদুর রহিম খান। তিনি বর্তমানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি অনুবিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন।

রোববার (২৪ আগস্ট) এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

এতে বলা হয়, মো. আবদুর রহিম খানকে মন্ত্রণালয়ে তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর ভাইস চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব দেওয়া হলো।

ইপিবির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পদোন্নতি পেয়ে সচিব হয়েছেন। ১৯ আগস্ট তাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

