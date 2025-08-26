গ্রাহকের জন্য বিকাশ অ্যাপে কাস্টমাইজড ‘মাই অফারস’ সেবা
টাকা পাঠানো থেকে শুরু করে মোবাইল রিচার্জ, পেমেন্ট, বিল পরিশোধসহ দৈনন্দিন নানান ধরনের লেনদেন করেন বিকাশ গ্রাহকরা। কেউ দু-তিনটি, কেউ আবার কমবেশি সবকটি সেবাই ব্যবহার করেন। সেবাগুলোর সঙ্গে আবার কখনো কখনো থাকে ক্যাশব্যাক বা ডিসকাউন্টের মতো বিভিন্ন ধরনের অফার। এই সেবাগুলোর পাশাপাশি আর কোনো কোন সেবায় অফার পাওয়ার সুযোগ আছে তাও প্রত্যাশা করেন গ্রাহকরা।
আর সে লক্ষ্যেই গ্রাহকের চাহিদা ও লেনদেনের ধরন বিবেচনায় রেখে আরও সুযোগ ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে গ্রাহককে কাস্টমাইজড অফার দিয়ে থাকে বিকাশ। আর সেই অফারগুলোই দেওয়া থাকে বিকাশ অ্যাপের ‘মাই অফারস’ আইকনে। পণ্য বা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রাহক যেন আরও তথ্যভিত্তিক সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সাশ্রয়ে লেনদেন করতে পারেন সে লক্ষ্যেই সেবাটি যুক্ত হয়েছে বিকাশ অ্যাপে- যা তাদের ডিজিটাল লেনদেনে আরও অভ্যস্ততা ও সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করছে।
বিকাশ অ্যাপের হোম স্ক্রিনের ‘আমার বিকাশ’ সেকশনে ‘মাই অফারস’ চেক করে গ্রাহক জেনে নিতে পারেন তার জন্য কী কী অফার রয়েছে। ‘মাই অফারস’-এ ট্যাপ করলে গ্রাহক তার জন্য কাস্টমাইজড অফারের বিস্তারিত তালিকা (যেমন – ব্যাংক টু বিকাশ, কার্ড টু বিকাশ, পেমেন্ট, রেমিট্যান্স, বিকাশ টু ব্যাংক ইত্যাদি) থেকে নিজের পছন্দমতো অফার উপভোগ করতে পারবেন। প্রতিটি অফারের পাশে এর বিস্তারিত বিবরণ এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ উল্লেখ থাকে। ফলে, অফার মিস হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যায়।
ঢাকার শাহাজাহানপুরের গৃহিণী সাবরিনা অন্তরা জানান, মেয়ের স্কুল, টিউশনির ফি, বই খাতা কেনাসহ বিভিন্ন সাংসারিক কেনাকাটার প্রয়োজনে আমি বিকাশ ব্যবহার করি এবং কখনো কখনো অফারগুলো চোখে পড়লে সেগুলোকে ব্যবহার করার চেষ্টা করি। কিন্তু সব সময় সবগুলো অফার খেয়াল রাখতে পারতাম না। ‘মাই অফারস’ আইকনটি বিকাশ অ্যাপে যুক্ত হওয়ার পর এখন প্রতিদিনই তা চেক করি। ফলে, কোনো অফার আমার এখন আর মিস হয় না।
উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে মোবাইল রিচার্জ, ক্যাশ ইন, ক্যাশ আউট, মার্চেন্ট পেমেন্ট, অ্যাড মানি, ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ফি পরিশোধ, ই-টিকেটিং, ডোনেশন, বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স গ্রহণ, ইন্স্যুরেন্স ও মাইক্রোফাইন্যান্স এর পেমেন্ট, ডিজিটাল লোন ও সেভিংস সেবার পাশাপাশি গ্রাহকদের ব্যবহারের ধরন ও অভ্যস্ততা বিবেচনায় কাস্টমাইজড ‘মাই অফারস’ সেবা দিয়ে যাচ্ছে বিকাশ।
এভাবেই, নতুন নতুন গ্রাহককেন্দ্রিক উদ্ভাবনী সেবা দেওয়ার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল লাইফস্টাইল অ্যাপে পরিণত হয়েছে বিকাশ। সেই সঙ্গে গ্রাহকের প্রতিদিনকার লেনদেনে আরও স্বাধীনতা ও সক্ষমতা আনার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে দেশের বৃহত্তম মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানটি।
