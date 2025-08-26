সবুজ কারখানার সনদ পেল আরও ৩ কারখানা
পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা বা গ্রিন ফ্যাক্টরি হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ‘লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন’ (লিড) সনদ পেয়েছে বাংলাদেশের আরও তিনটি পোশাক কারখানা।
এর ফলে দেশে লিড স্বীকৃত পোশাক কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬১টি। এর মধ্যে ১০৯টি প্লাটিনাম, ১৩৩টি গোল্ড, ১৫টি সিলভার সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।
কারখানা তিনটি যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) থেকে পরিবেশবান্ধব সনদ পেয়েছে। সনদ পাওয়ার সাতটি শর্ত পরিপালনে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে কোনো কারখানা ৮০-এর বেশি পেলে ‘লিড প্লাটিনাম’, ৬০-৭৯ পেলে ‘লিড গোল্ড’, ৫০-৫৯ নম্বর পেলে ‘লিড সিলভার’ এবং ৪০-৪৯ নম্বর পেলে ‘লিড সার্টিফায়েড’ সনদ দেওয়া হয়।
এবার ফয়সল স্পিনিং মিলস লিমিটেডের তিনটি ইউনিট একযোগে লিড সিলভার সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে, যা একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পরিবেশবান্ধব নির্মাণের স্বীকৃতি। তাদের প্রতিটি ইউনিট ৫৮ পয়েন্ট পেয়েছে।
এই অর্জন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাতকে আরও টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব করার দিকেই ইঙ্গিত দেয়। আন্তর্জাতিক বাজারে পরিবেশ সচেতন ব্র্যান্ডগুলোর কাছে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক।
আইএইচও/এমএমএআর/জিকেএস