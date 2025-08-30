  2. অর্থনীতি

নারী শ্রমিকের দক্ষতা বাড়াতে কাজ করবে বিজিএমইএ-এশিয়া ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৫ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
বিজিএমইএ'র সভাপতির সঙ্গে এশিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিদল

দেশের পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের সঙ্গে বৈঠক করেছে এশিয়া ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিনিধিদল। এ সময় তারা দেশের পোশাক শিল্পের উন্নয়ন, বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মপরিবেশের টেকসই উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন।

শনিবার (৩০ আগস্ট) রাজধানীর উত্তরাস্থ বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় এশিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিদলে ছিলেন সংস্থাটির কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সিরাজ, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর আইনি ইসলাম এবং কমিউনিকেশন ও আউটরিচ লিড (অপরাজিতা) কাশফিয়া কায়েস।

বৈঠকে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান পোশাক খাতের উন্নয়নে এশিয়া ফাউন্ডেশনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে পোশাক শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। আমরা নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণে বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এশিয়া ফাউন্ডেশনের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে এই ধরনের সহযোগিতা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বৈঠকে এশিয়া ফাউন্ডেশন পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদের সামগ্রিক উন্নয়নে কয়েকটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে দক্ষতা বিকাশে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কর্মসূচি, মিড লেভেল ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, কম্যুনিটি ভিত্তিক ডে-কেয়ার স্থাপন এবং পোশাক শিল্পে সার্কুলারিটি প্রবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলোতে বিজিএমইএ এর সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে।

উভয় পক্ষ আশা প্রকাশ করেন, এই বৈঠকটি তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে এবং ভবিষ্যতে যৌথ কার্যক্রমের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে, যা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে আরও মানবিক ও টেকসই করে তুলবে।

