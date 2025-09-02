  2. অর্থনীতি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৬ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিও হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ফি ১৫০ টাকা, কে কত পাবে
বেনিফিশিয়ারি ওনার্স হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ফি কমেছে

পুঁজিবাজারে বেনিফিশিয়ারি ওনার্স (বিও) হিসাবের রক্ষণাবেক্ষণ ফি ৪৫০ টাকা থেকে কমিয়ে ১৫০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৯৫৬তম কমিশন সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কমিশন সভা শেষে বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর তফসিল-৪ (ডিপজিটরি প্রদত্ত সেবার ফি) -এর ক্রমিক নং ৩ এর (ফি হার) সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যথাযথভাবে জনমত এবং সংশ্লিষ্টদের মতামত-পরামর্শ বিবেচনায় নিয়েই সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে। এটি শিগগির সরকারি গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে কার্যকর করা হবে।

আবুল কালাম আরও জানান, চূড়ান্ত সংশোধনী অনুযায়ী বার্ষিক ডিপজিটরি (বিও) হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ফি হার ১৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা ডিপজিটরি, ডিপজিটরি পার্টিসিপেন্টস (ডিপি) ও বিএসইসির মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হবে। অর্থ্যাৎ, প্রত্যেকে ৫০ টাকা হারে পাবে।

তিনি জানান, সরকারি গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে এটি কার্যকর হবে, ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে এটি কার্যকর হবে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের ক্ষেত্রে সংশোধন পূর্ববর্তী বিধান অনুযায়ী ডিপজিটরি ফি (অর্থ্যাৎ ৪৫০ টাকা হারে) প্রযোজ্য থাকবে।

বিএসইসির মুখপাত্র জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের অগ্রিম বার্ষিক ডিপজিটরি (বিও) হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ফি হিসাবায়নের সময়সীমা চলতি বচরের ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত ১১ মে অনুষ্ঠিত প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকে দেশি-বিদেশি বৃহৎ কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে আনার নির্দেশনার আলোকে পাবলিক ইন্টারেস্ট এনটিটিগুলো দেশের পুঁজিবাজারে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানান আবুল কালাম।

